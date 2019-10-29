Наставник Донбасу: Ми готувалися до такого насиченого графіку

Команда Донбас у рамках насиченого графіку матчів провела 6 ігр за 11 днів.

Про це наставник команди Сергій Вітер заявив в ефірі телеканалу Xsport.

"Наша команда провела шосту гру за 11 днів. Ми готувалися до такого насиченого графіку. Хлопці виконали установку на гру з Дніпром. Я задоволений грою. Молодці. Ми вивчаємо календар заздалегідь і були готові до його щільності", - зазначив Вітер.