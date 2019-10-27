Монреаль обіграв Торонто, Бостон переміг Сент-Луїс. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Філадельфія закинула 7 шайб у ворота Коламбуса, перемоги Бостона та Піттсбурга.
НХЛ. Регулярний сезон
27 жовтня
Кароліна - Чикаго 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
Бостон - Сент-Луїс 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Монреаль - Торонто 5:2 (2:1,0: 1, 3:0)
Тампа-Бей - Нешвілл 2:3 (в овертаймі) (0:1, 2:0, 0:1, 0:1)
Філадельфія - Коламбус 7:4 (1:1, 1:2, 5:1)
Даллас - Піттсбург 0:3 (0:0, 0: 0, 0:3)
Міннесота - Лос-Анджелес 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
Колорадо - Анахайм 2:5 (0:2, 1:1, 1:2)
Вінніпег - Калгарі 2:1 (в овертаймі) (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Раніше, Оттава перемогла Детройт.
Нагадаємо, уродженець Кропивницького закинув першу шайбу у НХЛ.