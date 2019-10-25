Нешвілл розгромив Міннесоту, Даллас здолала Анагайм. Результати матчів НХЛ

Джерело - Чемпіон.
Відбулися чергові матчі регулярного сезону НХЛ.
НХЛ. Регулярний сезон
24 жовтня
Айлендерс - Аризона 4:2 (1:1, 1:0, 2:1)
Коламбус - Кароліна 4:3 ОВ (1:3, 2:0, 0:0, 1:0)
Монреаль - Сан-Хосе 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)
Рейнджерс - Баффало 6:2 (3:0, 1:2, 2:0)
Нешвілл - Міннесота 4:0 (0:0, 2:0, 2:0)
Сент-луїс - Лос-Анджелес 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)
Даллас - Анагайм 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)
Чикаго - Філадельфія 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Едмонтон - Вашингтон 4:3 ОВ (1:0, 0:3, 2:0, 1:0)
Калгарі - Флорида 6:5 Б (1:0, 1:2, 3:3, 0:0, 2:0)
Раніше, Оттава перемогла Детройт.
Нагадаємо, уродженець Кропивницького закинув першу шайбу у НХЛ.