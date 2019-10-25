Джерело - Чемпіон.
В Українській хокейній лізі у черговому матчі регулярного чемпіонату Донбас впевнено переміг Білий Барс.
Чемпіонат України, УХЛ
11 тур, 24 жовтня
Донбас – Білий Барс 6:0 (1:0, 3:0, 2:0)
Шайби: 1:0 - Лялька (Нікіфоров, Захаров) - 16:22, 2:0 - Коренчук (Вілсон, Матерухін - бол. 5х3) - 24:15, 3:0 - Нікіфоров (Пангелов-Юлдашев - бол.) - 27:49, 4:0 - Каменьков (Подзіньш) - 29:14, 5:0 - Яковлєв (Захаров - бол.) - 43:20, 6:0 - Лялька (Вілсон, Разумов) - 49:13.
Раніше, Кременчук знищив Динамо у регулярному чемпіонаті.
Нагадаємо, Білий Барс підписав нападника збірної України.