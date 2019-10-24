Нападник збірної України перейшов до Кременчука

Чердак знайшов нову команду

Джерело - УХЛ.

Клуб УХЛ Кременчук підписав контракт з нападником Володимиром Чердаком.

Про це повідомляє УХЛ.

У складі нової команди Володимир буде виступати під номером 25.

Наприкінці вересня херсонський Дніпро розірвав контракт з нападником Володимиром Чердаком.

У нинішньому сезоні форвард провів лише одну гру, в якій не відзначився набраними очками. У сезоні 2018/19 Чердак грав у складі Донбасу і МХК Динамо, закинув 16 шайб і віддав 12 результативних передач в 33 іграх.

Відзначимо, що в сезонах 2015/16 і 2017/18 Чердак ставав кращим снайпером чемпіонату (55 і 44 шайби відповідно), а в 2017/18 ще й завоював звання кращого бомбардира регулярного сезону з 93 очками.

Також в минулому сезоні форвард дебютував у національній збірній України на Чемпіонаті світу в Дивізіоні 1Б, де набрав 1 (0 + 1) очко в 5 матчах при показнику корисності -1.

Раніше, Кременчук відрахував двох російських хокеїстів.