Донбас розірвав контракт з білоруським нападником

Кирющенков залишив клуб

Джерело - УХЛ.

Білоруський нападник Донбасу Віталій Кирющенков залишив донецький клуб.

Про це повідомляє УХЛ.

27-річний форвард вже дебютував у складі жлобінського Металурга.

В нинішньому сезоні Кирющенков провів 4 матчі, в яких набрав 7 (3+4) очок.

У сезоні 2018/19 Кирющенков провів у складі Донбасу 36 матчів, в яких закинув 13 шайб і віддав 25 результативних передач.

Раніше, Донбас у серії булітів переміг Мого та вийшов у наступний етап Континентального кубка.

Нагадаємо, Донбас розгромив Црвену Звезду.