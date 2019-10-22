Донбас розірвав контракт з білоруським нападником

Джерело - УХЛ.
Білоруський нападник Донбасу Віталій Кирющенков залишив донецький клуб.
Про це повідомляє УХЛ.
27-річний форвард вже дебютував у складі жлобінського Металурга.
В нинішньому сезоні Кирющенков провів 4 матчі, в яких набрав 7 (3+4) очок.
У сезоні 2018/19 Кирющенков провів у складі Донбасу 36 матчів, в яких закинув 13 шайб і віддав 25 результативних передач.
Раніше, Донбас у серії булітів переміг Мого та вийшов у наступний етап Континентального кубка.
Нагадаємо, Донбас розгромив Црвену Звезду.