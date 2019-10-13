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Розгром від Піттсбурга, перемоги Бостона і Коламбуса. Результати матчів НХЛ

Сьогодні 10:48 130 0
У НХЛ триває регулярний чемпіонат
Розгром від Піттсбурга, перемоги Бостона і Коламбуса. Результати матчів НХЛ
#НХЛ

Джерело - Чемпіон.

У Національній хокейній лізі відбулися 12 матчів регулярного чемпіонату.

НХЛ, регулярний чемпіонат

13 жовтня

Ванкувер - Філадельфія 3:2 (по буллітам) (1:0, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)

Вегас - Калгарі 6:2 (1:0, 3:2, 2:0)

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Колорадо - Арізона 3:2 (в овертаймі) (0:0, 0:0, 2:2, 1:0)

Міннесота - Піттсбург 4:7 (0:1, 2:4, 2:2)

Даллас - Вашингтон 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)

Кароліна - Коламбус 2:3 (1:1, 1:1, 0:1)

Нью-Йорк Айлендерс - Флорида 3:2 (по буллітам) (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 1:0)

Детройт - Торонто 2:5 (1:1, 0:1, 1:3)

Монреаль - Сент-Луїс 6:3 (2:1, 1:2, 3:0)

Бостон - Нью-Джерсі 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Чикаго - Вінніпег 2:3 (в овертаймі) (2:0, 0:1, 0:1, 0:1)

Лос-Анджелес - Нешвілл 7:4 (2:1, 2:0, 3:3)

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