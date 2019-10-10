Мій профіль
Україна - Литва: анонс і прогноз на матч кваліфікації до Євро-2020
Сьогодні 22:00 480
Ястремська - Кудерметова: онлайн-трансляція 1/4 фіналу Tianjin Open. LIVE
Сьогодні 14:04 859
Україна - Литва: онлайн-трансляція кваліфікації Євро-2020. LIVE
Сьогодні 11:36 1717
Дніпро переміг Борисфен та вийшов в основний раунд Кубка Європи FIBA
Вчора 21:35 502
Миколенко повернувся у склад збірної України
Вчора 21:05 680
Продексім стартував із нічиї у Лізі чемпіонів
Вчора 20:45 1011
Усик офіційно проведе поєдинок проти Візерспуна
Вчора 06:14 4792
Усик: Ми готуємося до битви
08.10.2019 23:24 1418
Шевченко: Надіюсь ми потрапимо на Євро-2020
08.10.2019 20:26 2113
Суперником Усика стане американець Візерспун
08.10.2019 20:05 2824
Навколо спорту
Блоги
У Швеції встановили пам'ятник Ібрагімовичу
У Швеції встановили пам'ятник Ібрагімовичу Valeriy Ruchka
08.10.2019 19:45 571
Шовковський досі у формі. Тренування екс-голкіпера у тренажерці
Шовковський досі у формі. Тренування екс-голкіпера у тренажерці Valeriy Ruchka
08.10.2019 13:20 986
У Рівненській області футболісти жорстоко побили власних уболівальників
У Рівненській області футболісти жорстоко побили власних уболівальників Valeriy Ruchka
08.10.2019 10:59 1570 2
Збірна України провела тренування у спортзалі
Збірна України провела тренування у спортзалі Valeriy Ruchka
08.10.2019 10:01 723
Яскраве шоу від Дениса Берінчика. Український чемпіон вийшов на ринг в образі легендарного кіногероя
Яскраве шоу від Дениса Берінчика. Український чемпіон вийшов на ринг в образі легендарного кіногероя Андрій Твердохліб
07.10.2019 18:44 1241
Ганнібал Лектер і захист титулу. Фоторепортаж бою Берінчик - Лопез Морено
Ганнібал Лектер і захист титулу. Фоторепортаж бою Берінчик - Лопез Морено Андрій Твердохліб
07.10.2019 17:25 550 1
Підтримай Шахтар в Манчестері!
Підтримай Шахтар в Манчестері! Valeriy Ruchka
07.10.2019 11:42 2166
Зворушливе виконання Гімну України перед боєм Дерев'янченко - Головкін
Зворушливе виконання Гімну України перед боєм Дерев'янченко - Головкін Андрій Твердохліб
07.10.2019 10:29 947
Легендарна пісня харківських ультрас Путін - ху*ло - на віка
Легендарна пісня харківських ультрас Путін - ху*ло - на віка Андрій Твердохліб
07.10.2019 10:05 752 1
Дівчина дня. Найсексуальніша легкоатлетка світу - українка Марина Бех-Романчук
Дівчина дня. Найсексуальніша легкоатлетка світу - українка Марина Бех-Романчук Андрій Твердохліб
06.10.2019 21:11 6316 1
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:31 Футбол Пиварич похвалив атаку Шахтаря 130
23:14 Бокс Красюк: Ми мали п’ять альтернативних суперників для Усика 129
22:55 Бадмінтон Бех-Романчук: Це був дивовижний сезон 102
22:45 Футбол Румунія розгромила молодіжну збірну України 557
22:36 Баскетбол Черкаські Мавпи перемогли Одесу у Суперлізі 93
22:18 Футбол Сантуш: Люксембург міг легко обіграти Україну 254
22:00 Футбол Україна - Литва: анонс і прогноз на матч кваліфікації до Євро-2020 480
21:56 Футбол Ван дер Сар вказав причину провалу Манчестер Юнайтед 240
21:45 Хокей. УХЛ Дніпро обіграло Білий Барс в серії булітів у регулярному чемпіонаті 220
21:30 Футбол Шевченко: На мене чекає безсонна ніч 349
21:14 Футбол Білорусь не змогла перемогти Естонію у відборі на Євро-2020 213
20:56 Футбол Динамо зіграє товариський матч із клубом Другої ліги 244
20:39 Футбол Тренер Литви: Ми прагнем заробити очки у матчі із Україною 496
20:25 Баскетбол Хімік здобув вольову перемогу у Суперлізі 182
20:11 Футбол Збірна Ірану в історичному матчі забила 14 голів 834
19:53 Футбол Шапаренко та Русин у стартовому складі на матч із Румунією 670
19:40 Футбол Кіпр несподівано переміг Казахстан у відборі на Євро-2020 1491
19:28 Футбол Російський коментатор очікує матч Україна – Росія на Євро-2020 395 1
19:14 Футбол Езіл хоче піти із Арсеналу 595
18:50 Бокс Букмекери впевненні у перемозі Усика нокаутом 1612
18:31 Футбол Маліновський: Виходимо на матч із думками про перемогу 301
18:12 Футбол Шевченко: Перемога над Литвою не відкриє двері на Євро 3358
17:47 Бокс Спенс потрапив у жахливу ДТП 1147
17:36 Футбол Пиварич порівняв Шахтар із Манчестер Сіті 524
17:15 Бокс Богачук буде битися за пояс чемпіона WBC 1652

Дніпро обіграло Білий Барс в серії булітів у регулярному чемпіонаті

Сьогодні 21:45 220 0
Дніпро здобув перемогу у серії булітів
Дніпро обіграло Білий Барс в серії булітів у регулярному чемпіонаті
#Дніпро, #Білий Барс, #УХЛ

Джерело - Чемпіон.

У заключному матчі 8 туру Білий Барс зустрічався із Дніпро.

Матч пройшов у рівній боротьбі. Основний час в Білій Церкві завершився внічию 2:2.

В овер-таймі команди шайб не закидали. А в серії булітів перемогли гості з Херсона. 

Чемпіонат України, УХЛ

8 тур, 10 жовтня

Білий Барс – Дніпро 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 0:1 Белоусов, 05:31. 1:1 Буценко (біл), 24:12. 2:1 Ружников, 28:43. 2:2 Васіленков, 51:46.

Раніше, Кременчук знищив Крижаних Вовків.

Також, Донбас закинув 13 шайб у ворота Динамо.

Коментарі ()