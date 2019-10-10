Дніпро здобув перемогу у серії булітів

Джерело - Чемпіон.

У заключному матчі 8 туру Білий Барс зустрічався із Дніпро.

Матч пройшов у рівній боротьбі. Основний час в Білій Церкві завершився внічию 2:2.

В овер-таймі команди шайб не закидали. А в серії булітів перемогли гості з Херсона.

Чемпіонат України, УХЛ

8 тур, 10 жовтня

Білий Барс – Дніпро 2:3 Б (0:1, 2:0, 0:1, 0:0, 0:1)

Шайби: 0:1 Белоусов, 05:31. 1:1 Буценко (біл), 24:12. 2:1 Ружников, 28:43. 2:2 Васіленков, 51:46.

Раніше, Кременчук знищив Крижаних Вовків.

Також, Донбас закинув 13 шайб у ворота Динамо.