Джерело - Чемпіон.
У Національній хокейній лізі відбулися 8 матчів регулярного чемпіонату.
У двох матчах переможець визначався в овертаймі - перемоги були здобуті з однаковим рахунком 4:3.
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НХЛ, регулярний чемпіонат
8 жовтня
Айлендерс - Едмонтон 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)
Вашингтон - Даллас 3:4 ОВ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)
Піттсбург - Вінніпег 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)
Флорида - Кароліна 3:6 (0:4, 1:1, 2:1)
Детройт - Анагайм 1:3 (0:0), 1:0, 0:3)
Нешвілл - Сан-Хосе 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Калгарі - Лос-Анджелес 3:4 ОВ (0:2, 2:1, 1:0, 0:1)
Вегас - Бостон 3:4 (2:2, 0:2, 1:0)
Нагадаємо, уродженець Кропивницького дебютував у НХЛ і набрав очко в першій же грі.