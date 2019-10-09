У двох матчах переможець визначався в овертаймі

Джерело - Чемпіон.

У Національній хокейній лізі відбулися 8 матчів регулярного чемпіонату.

У двох матчах переможець визначався в овертаймі - перемоги були здобуті з однаковим рахунком 4:3.

НХЛ, регулярний чемпіонат

8 жовтня

Айлендерс - Едмонтон 2:5 (1:2, 0:2, 1:1)

Вашингтон - Даллас 3:4 ОВ (1:0, 1:1, 1:2, 0:1)

Піттсбург - Вінніпег 1:4 (1:2, 0:2, 0:0)

Флорида - Кароліна 3:6 (0:4, 1:1, 2:1)

Детройт - Анагайм 1:3 (0:0), 1:0, 0:3)

Нешвілл - Сан-Хосе 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)

Калгарі - Лос-Анджелес 3:4 ОВ (0:2, 2:1, 1:0, 0:1)

Вегас - Бостон 3:4 (2:2, 0:2, 1:0)

Нагадаємо, уродженець Кропивницького дебютував у НХЛ і набрав очко в першій же грі.