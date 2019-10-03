Кременчук розгромив Білий Барс у регулярному чемпіонаті

Кременчук йде без очкових втрат

Джерело - Чемпіон.

У матчі регулярного чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-матч Кременчук святкував перемогу над Білим Барсом.

Перший період матчу пройшов за напруженої боротьби. На шайбу гостей досить швидко відповіли господарі. Далі вже шайби закидали лише гравці лідера чемпіонату. У підсумку Кременчук святкував впевнену перемогу і продовжує впевнено втримувати лідерство.

Українська хокейна ліга - Parimatch

Регулярний чемпіонат

6 тур, 3 жовтня

Білий Барс - Кременчук 1:5 (1:2, 0:2, 0:1)

Шайби: 0:1 -3 Гріцких, 1:1 - 8 Алексюк, 1:2 - 17 Григорян, 1:3 - 32 Савченко, 1:4 - 37 Варава, 1:5 - 43 Кісельов

Раніше, Донбас підписав двох росіян - Большакова і Васильєва.