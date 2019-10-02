Дніпро розгромив Донбас у регулярному чемпіонаті

Джерело - Чемпіон.
У матчі регулярного чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-матч Дніпро з рахунком 5:0 розгромив Донбас.
Героєм матчу, безсумнівно, став Денис Василенков, який оформив хет-трик до 35-ої хвилини матчу у ворота Донбасу. Далі ще двічі відзначився Сергій Дорофєєв.
Українська хокейна ліга - Parimatch
Регулярний чемпіонат
5 тур, 28 вересня
Дніпро - Донбас 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)
Шайби: 1:0 - 17 Василенков, 2:0 - 29 Василенков, 3:0 - 35 Василенков, 4:0 - 38 Дорофєєв, 5:0 - 54 Дорофєєв
Раніше, Донбас підписав двох росіян - Большакова і Васильєва.