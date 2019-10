Гравці Сент-Луїс Блюз, які виграли Кубок Стенлі за підсумками минулого розіграшу НХЛ, отримали чемпіонські персні напередодні старту нового сезону.

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

Торішній тріумф у розіграші Кубка Стенлі став першим для Сент-Луїса в 52-річній історії існування клубу.

Персні в собі містять біле і жовте золото, а також діаманти і сапфіри. Крім цього, 139 перснів на аукціоні зможуть отримати вболівальники Блюз.

