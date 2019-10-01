Джерело - Чемпіон.
Гравці Сент-Луїс Блюз, які виграли Кубок Стенлі за підсумками минулого розіграшу НХЛ, отримали чемпіонські персні напередодні старту нового сезону.
Про це повідомляє офіційний сайт команди.
Торішній тріумф у розіграші Кубка Стенлі став першим для Сент-Луїса в 52-річній історії існування клубу.
Персні в собі містять біле і жовте золото, а також діаманти і сапфіри. Крім цього, 139 перснів на аукціоні зможуть отримати вболівальники Блюз.
First Look: Our 2019 #StanleyCup Champions ring.— St. Louis Blues 🏆 (@StLouisBlues) 1 October 2019
Here's the story behind all of it: https://t.co/ykYmAtOog0 #stlblues pic.twitter.com/AJ2BH1mDrn
У фінальній серії за Кубок Стенлі Блюзмени здолали Бостон Брюїнз (4:3). Новий сезон НХЛ стартує в ніч з 2 на 3 жовтня, в першому матчі Сент-Луїс зіграє з Вашнгтон Кепіталз.
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