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Гравці Сент-Луїса отримали чемпіонські персні за виграш Кубка Стенлі-2019

Сьогодні 14:04 315 0
Гравці Сент-Луїса отримали чемпіонські персні за виграш Кубка Стенлі-2019
#НХЛ, #Сент-Луїс

Джерело - Чемпіон.

Гравці Сент-Луїс Блюз, які виграли Кубок Стенлі за підсумками минулого розіграшу НХЛ, отримали чемпіонські персні напередодні старту нового сезону.

Про це повідомляє офіційний сайт команди.

Торішній тріумф у розіграші Кубка Стенлі став першим для Сент-Луїса в 52-річній історії існування клубу.

Персні в собі містять біле і жовте золото, а також діаманти і сапфіри. Крім цього, 139 перснів на аукціоні зможуть отримати вболівальники Блюз.

У фінальній серії за Кубок Стенлі Блюзмени здолали Бостон Брюїнз (4:3). Новий сезон НХЛ стартує в ніч з 2 на 3 жовтня, в першому матчі Сент-Луїс зіграє з Вашнгтон Кепіталз.

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