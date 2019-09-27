Білий Барс попрощався з нападником Дурдиєвим

Закинув одну шайбу в трьох матчах

Джерело - УХЛ.

Білий Барс виключив зі списку гравців нападника Рината Дурдиєва.

У нинішньому сезоні форвард провів 3 матчі, в яких закинув одну шайбу. Раніше Дурдиєв відіграв 82 матчі в складі Білого Барса в чемпіонатах УХЛ, набравши 20 (4 + 16) очок при показнику корисності -24.

Нападник виступав в чемпіонатах України U16 за харківський СДЮСШОР, вигравав чемпіонат України U19. Дурдиєв по разу ставав чемпіоном України U20 з Білим Барсом і Беркутом, з яким також вигравав срібні медалі чемпіонату Білорусі U18.

Раніше, Донбас розгромив Крижаних Вовків.

Нагадаємо, Дніпро у неймовірному матчі здолав Донбас.