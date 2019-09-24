Три хокеїсти дискваліфіковані рішенням СДК УХЛ

Два гравці Кременчука пропустять наступну гру

Джерело - УХЛ.

Антон Рубан, Вадим Хрішпенц і Олександр Бойових пропустять наступну гру.

Спортивно-дисциплінарний комітет Української хокейної ліги повідомляє.

Відповідно до регламенту змагань і на підставі протоколу матчу №9 чемпіонату УХЛ - Парі-Матч між командами Кременчук і Крижані Вовки, який відбувся 22 вересня 2019 року, гравець команди Крижані Вовки №97 Рубан Антон і гравець команди Кременчук №22 Хрішпенц Вадим були покарані матч-штрафом за бійку.

Відповідно до п. 49 Таблиці штрафних санкцій на гравців, хокеїст команди Крижані Вовки Рубан Антон і хокеїст команди Кременчук Хрішпенц Вадим покарані обов'язкової дискваліфікацією на 1 матч.

У тому ж матчі гравець команди Кременчук №19 Бойових Олександр був покараний великою і дисциплінарним до кінця гри штрафом за атаку суперника в область голови та шиї. Відповідно до п. 1 Таблиці штрафних санкцій на гравців, хокеїст команди Кременчук Бойових Олександр покараний обов'язкової дискваліфікацією на 1 матч.

Таким чином, Антон Рубан не зможе взяти участь в наступному матчі Крижаних Вовків проти Дніпра, який відбудеться 25 вересня в Києві. Початок зустрічі - о 17:45.

Також Вадим Хрішпенц і Олександр Бойових не зіграють проти МХК Динамо 26 вересня. Цей поєдинок розпочнеться о 19:35.

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