Дніпро поступилося Кременчуку у регулярному чемпіонаті

Дніпро не змогло відігратися у рідних стінах

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 19 вересня, відбулися матчі другого туру Української хокейної ліги.

Дніпро вдома поступився Кременчуку із рахунком 2:4.

У першому періоді гості закинув дві шайби. Дніпру вдалося скоротити відставання утретій двадцятихвилинці, але зрівняти рахунок команді так і не вдалося.

Українська хокейна ліга - Parimatch

Регулярний чемпіонат, 19 вересня

Дніпро - Кременчук 2:4 (0:2, 0:0, 2:2)

Шайби: 0:1 Савченко, 6:01, 0:2 Григорян, 18:40, 1:2 Ліпсбергс 48:03, 1:3 Орлов, 54:10, 2:3 Василенков, 58:32, 2:4 ( порожні ворота) 59:59.

Раніше, Донбас розгромив Крижаних Вовків.

Нагадаємо, Дніпро у неймовірному матчі здолав Донбас у 1 турі УХЛ.