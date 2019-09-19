Наставник Донбасу: У нас є проблеми з колективною грою

Донбасу завжди важко даються матчі з Крижаними Вовками.

Про це заявив наступник Донбасу Сергій Вітер.

"Все в грі не може вийти. Почали, відразу пропустили якийсь гол незрозумілий. Там була плутанина на виході із зони. Нічого страшного. Нині у нас є невеликі проблеми з колективною грою. Тобто, щоб все разом мобільно рухалися, один під одного відкривалися. Попрацюємо над цим - буде краще. Взяли три очки, готуємося до наступної гри.

У нас немає яскраво вираженого "номера один", ми даємо пограти обом воротарям. Можна сказати, що сьогодні ми вибрали Дьяченко. Нам завжди важко даються ігри з Вовками. Об'єктивно важко пояснити причини. З приводу сьогоднішнього матчу скажу, що у них непогана команда, багато хлопців, яких ми знаємо. Вони непогано рухаються. Нічого простого сьогодні не було, потрібно було напружуватися. Напружилися - виграли", - зазначив Вітер.