Кременчук підписав захисника збірної України

Толстушко повернувся до Кременчука

Джерело - УХЛ.

Кременчук уклав контракт із захисником Всеволодом Толстушко, який буде виступати під 5 номером.

Про це повідомляє УХЛ.

У минулому сезоні хокеїст провів 46 матчів у складі “містян”, набравши 32 (7 + 25) очки при показнику корисності +26. Також двічі Толстушко визнавався кращим захисником місяці, ставши за підсумками сезону найкращим гравцем оборони сезону 2018/19 і кращим бомбардиром серед захисників.

Також в чемпіонатах України Толстушко виступав у складі Сокола, Вінницьких Гайдамаків, Донбасу і Галицьких Левів. Всього в 248 матчах захисник закинув 50 шайб і віддав 102 результативних передачі, заробивши показник корисності +38. Сезон 2013/14 хокеїст провів в МХЛ-Б в складі Дмитрова, а сезоном пізніше перейшов в французький Канн. У 2018 році Толстушко також відіграв 15 матчів в новозеландському Кантербері.

У складі Донбасу захисник двічі вигравав чемпіонат України, в складі Кременчука – срібні і бронзові медалі першості. У національній збірній України провів 20 матчів на чемпіонатах світу, з якої в 2016 році виграв Чемпіонат світу в Дивізіоні 1Б.

Нагадаємо, Дніпро у неймовірному матчі здолав Донбас у 1 турі УХЛ.

Раніше сайт Чемпіон став офіційним інформаційним партнером Української хокейної ліги - Parimatch.