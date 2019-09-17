Наставник Динамо: Поки нас підводить реалізація моментів

Джерело - Tribuna.com.
Динамо не вистачило кілької контрольних матчів для повноцінної підготовки команди до сезону в УХЛ.
Про це наставник Динамо Олександр Панченко заявив клубній прес-службі.
"Чи вплинуло відсутність товариських матчів на сьогоднішню гру? Звичайно. Нам не вистачило буквально пари товариських матчів, щоб подивитися, як хлопці будуть себе вести в бойових діях. У суперника ці ігри були, а ми будемо надолужувати в чемпіонаті.
В цілому хлопці молоді, і навіть в цій грі мали багато гольових моментів, особливо в першому періоді. Поки немає реалізації. Сподіваюся, все прийде з часом", - сказав Панченко.
Раніше, Крижані Вовки перемогли Динамо з рахунком 6:2.
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