Наставник Динамо: Поки нас підводить реалізація моментів

Динамо не вистачило кілької контрольних матчів для повноцінної підготовки команди до сезону в УХЛ.

Про це наставник Динамо Олександр Панченко заявив клубній прес-службі.

"Чи вплинуло відсутність товариських матчів на сьогоднішню гру? Звичайно. Нам не вистачило буквально пари товариських матчів, щоб подивитися, як хлопці будуть себе вести в бойових діях. У суперника ці ігри були, а ми будемо надолужувати в чемпіонаті.

В цілому хлопці молоді, і навіть в цій грі мали багато гольових моментів, особливо в першому періоді. Поки немає реалізації. Сподіваюся, все прийде з часом", - сказав Панченко.