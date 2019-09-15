Кременчук впевнено розібрався із Білим Барсом

Джерело - Чемпіон.

У першому турі чемпіонату України з хокею Кременчук здобув розгромну перемогу.

Кременчук до кінця першого періоду повністю заволодів ініціативою і за 5 хвилин до кінця періоду закинув дві шайби. Спочатку, гольовим успіхом увінчався сольний прохід Миколи Кисельова, згодом шайбу закинув Олексій Ворона.

У другому періоді точними ударами відзначилися Микола Кисельов і Ілля Бобрусов.

Заключна двадцятихвилинка не принесла ніяких несподіванок. Гості намагалися закинути гол престижу, а господарі, спокійно, контролюючи гру, змусили кіпера "кішок" виймати з воріт ще парочку шайб. Спочатку, Тимур Гриценко робить рахунок 5:0, а в кінці матчу Миколи Кисельов оформлює хет-трик.

Українська хокейна ліга - Parimatch

Регулярний чемпіонат, 15 вересня

Кременчук - Білий Барс 6:0 (2:0, 2:0, 2:0)

Шайби: 1:0 – Кисельов,14:46, 2:0 – Ворона,19:35, 3:0 – Кисельов, 27:59, 4:0 – Бобрусов, 32:49, 5:0 – Гриценко, 55:12, 6:0 - Кисельов, 55:55

Нагадаємо, Дніпро у неймовірному матчі здолав Донбас у 1 турі УХЛ.

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