Наставник Донбасу: Недооцінки не було, була самовпевненість

Наставник Донбас про поразку від Дніпра

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі УХЛ з боку хокеїстів Донбасу після перемоги на домашньому турнірі не було недооцінки до суперника, херсонського Дніпра.

Про це наставник Донбасу Сергій Вітер заявив в ефірі телеканалу Xsport.

"Фактору недооцінки суперника не було. Десь була самовпевненість. У в’язкій грі програли. Досадно, але ладно. Краще раніше отримали поразку. Будемо аналізувати і виправляти помилки. Кожна команда у лізі з нами так буде грати", - зазначив Вітер.

Раніше, Донбас в овертаймі програв Дніпру (4:5).

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