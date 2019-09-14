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Наставник Донбасу: Недооцінки не було, була самовпевненість

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Наставник Донбас про поразку від Дніпра
Наставник Донбасу: Недооцінки не було, була самовпевненість
#Вітер, #Донбас

Джерело - Чемпіон.

У першому матчі УХЛ з боку хокеїстів Донбасу після перемоги на домашньому турнірі не було недооцінки до суперника, херсонського Дніпра.

Про це наставник Донбасу Сергій Вітер заявив в ефірі телеканалу Xsport.

"Фактору недооцінки суперника не було. Десь була самовпевненість. У в’язкій грі програли. Досадно, але ладно. Краще раніше отримали поразку. Будемо аналізувати і виправляти помилки. Кожна команда у лізі з нами так буде грати", - зазначив Вітер.

Раніше, Донбас в овертаймі програв Дніпру (4:5).

Нагадаємо, сайт Чемпіон став офіційним інформаційним партнером Української хокейної ліги - Parimatch.

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