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Відбулася презентація чемпіонату світу, який відбудеться у Києві

Сьогодні 19:11 179 0
Презентовано юнацький ЧС
Відбулася презентація чемпіонату світу, який відбудеться у Києві
#ЧС, #Київ

Джерело - espreso.tv.

На НСК Олімпійський відбулась презентація чемпіонату світу серед юніорів, який відбудеться з 12 по 18 грудня. 

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею України.

Усі матчі будуть проводитись у столичному палаці спорту.

"Коли ми з міністерством молоді та спорту України готували заявку, обговорювали всі питання, однозначно було вирішено, що проводити турнір потрібно на кращій арені в Палаці Спорту в Києві. Хочу всім нагадати, що чемпіонат світу U18 ми провели на дуже високому рівні. Тоді ми отримали високу оцінку від Міжнародної федерації хокею, що і стало причиною того, що ми знову маємо можливість провести чемпіонат в Києві", - йдеться у повідомленні.

Також презентацію прикрасив Валерій Жидков, який почав захід гумористичним вступом. А на завершення вечора на сцені виступив Поліграф Шарікоoff.

Раніше, Донбас оголосив заявку на сезон УХЛ.

Нагадаємо, УХЛ планує провести матч на відкритому повітрі.

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