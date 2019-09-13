Відбулася презентація чемпіонату світу, який відбудеться у Києві

На НСК Олімпійський відбулась презентація чемпіонату світу серед юніорів, який відбудеться з 12 по 18 грудня.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею України.

Усі матчі будуть проводитись у столичному палаці спорту.

"Коли ми з міністерством молоді та спорту України готували заявку, обговорювали всі питання, однозначно було вирішено, що проводити турнір потрібно на кращій арені в Палаці Спорту в Києві. Хочу всім нагадати, що чемпіонат світу U18 ми провели на дуже високому рівні. Тоді ми отримали високу оцінку від Міжнародної федерації хокею, що і стало причиною того, що ми знову маємо можливість провести чемпіонат в Києві", - йдеться у повідомленні.