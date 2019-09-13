Відбулася презентація чемпіонату світу, який відбудеться у Києві

Джерело - espreso.tv.
На НСК Олімпійський відбулась презентація чемпіонату світу серед юніорів, який відбудеться з 12 по 18 грудня.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації хокею України.
Усі матчі будуть проводитись у столичному палаці спорту.
"Коли ми з міністерством молоді та спорту України готували заявку, обговорювали всі питання, однозначно було вирішено, що проводити турнір потрібно на кращій арені в Палаці Спорту в Києві. Хочу всім нагадати, що чемпіонат світу U18 ми провели на дуже високому рівні. Тоді ми отримали високу оцінку від Міжнародної федерації хокею, що і стало причиною того, що ми знову маємо можливість провести чемпіонат в Києві", - йдеться у повідомленні.
Також презентацію прикрасив Валерій Жидков, який почав захід гумористичним вступом. А на завершення вечора на сцені виступив Поліграф Шарікоoff.
Раніше, Донбас оголосив заявку на сезон УХЛ.
Нагадаємо, УХЛ планує провести матч на відкритому повітрі.