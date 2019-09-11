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Відбулася презентація четвертого сезону УХЛ

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Змагання стартують 14 вересня
Відбулася презентація четвертого сезону УХЛ
#УХЛ, #Варламов

Джерело - xsport.ua.

У київському Champion Hall Parimatch відбулася прес-конференція, присвячена початку четвертого сезону чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч.

Про це повідомляє xsport.ua.

В ході заходу спікери, серед яких були генеральний директор УХЛ Сергій Варламов , представник ТМ Parimatch Вадим Місюра, а також виконавчий директор УХЛ Олексій Брага і спортивний директор УХЛ Олександр Побєдоносцев, розповіли про формат проведення турніру, майбутні заходи і популяризації хокею в Україні.

"Нещодавно ми досягли домовленості з Федерацією хокею України, і права на проведення чемпіонату України з хокею передані нам на 3 роки. Це означає, що наступні 3 сезону також будуть організовані Української хокейної лігою. 5 команд з 6 є приватними, а значить не дотуються з державного або місцевого бюджетів. І це при тому, що хокей є одним з найдорожчих командних видів спорту для батьків, дітей і керівників команд.

Хочеться висловити особливу подяку тим людям і компаніям, які підтримують спорт в Україні. В першу чергу, я говорю про торгову марку Parimatch, яка є нашим титульним спонсором. Наші відносини є дружніми, і я дуже радий оголосити про перепідписання контракту на наступний сезон", - сказав Сергій Варламов.

"Вже четвертий рік поспіль ми будемо партнерами Української хокей ліги, і нам приємно стежити за прогресом українського хокею. Це не просто контракт з маркетинговими проявами. Це дійсно системна підтримка українського спорту з цікавими проектами "Кращий гравець місяця" і "тренування із зіркою". Ми впевнені, що наступний сезон стане ще більш цікавим і насиченим", - зазначив Вадим Місюра.

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