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Син екс-воротаря СКА говорив про ритуальне вбивство всієї сім'ї

Син колишнього воротаря СКА Максим Соколов готував ритуальне вбивство себе і всієї сім'ї.

Про це інформує телеграм-канал Mash.

Згідно з даними молодшого сина Арсенія, 13 червня близько 13 години в його кімнату на другому поверсі котеджу зайшов старший брат Максим з кухонним ножем в руках. Брат спочатку став його душити, а потім спробував вдарити ножем.

Арсеній вибив ніж ногою і побіг до сусідів. Разом з одним з них він пішов назад, спершу взявши у нього вдома два ножі. Там вони знайшли мертву Ірину Соколову. Арсеній втратив контроль і вдарив брата в груди та в шию.

За словами молодшого брата, Максим тиждень тому говорив про ритуальне вбивство — себе і всієї сім'ї.

Нагадаємо, що Тренер Хаасе засуджений до 20 років в'язниці за вбивство.

Джерело - Телеграм-канал Mash.

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