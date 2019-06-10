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В Українській хокейній лізі з'явиться новий клуб

10.06.2019 18:34 1811 0
Прийом заявок на участь в новому сезоні продовжений до 31 липня.
В Українській хокейній лізі з'явиться новий клуб
#хокей, #УХЛ, #Маріуполь

Джерело - xsport.ua.

Свої заявки на участь в наступному сезоні Української хокейної ліги (УХЛ)  вже подали 5 клубів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив виконавчий директор ліги Олексій Брага.

Серед них чотири учасники минулого чемпіонату: Донбас, Дніпро, Кременчук та Білий Барс, а також ХК Маріуполь, який стане дебютантом УХЛ.

Прийом заявок на участь в новому сезоні продовжений до 31 липня. Також Ліга очікує документи від клубів з інших міст.

Чекаємо заявки з Харкова і Києва, можливо - Дніпра, Кривого Рогу та Новояворівська, - сказано в повідомленні.

У сезоні-2018/19 в УХЛ взяли участь 6 клубів: Донбас, Дніпро, Кременчук, Білий Барс, МХК Динамо і Крижані Вовки.

Нагадаємо, що у сезоні 2018/2019 років чемпіоном Української хокейної ліги став Донбас. Також УХЛ назвала найкращих у сезоні 2018/2019.

 

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