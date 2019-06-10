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Весь хокейний світ любить сьомі матчі - тренер Бостона

Сьогодні 14:31 52 0
Головний тренер Бостон Брюінс Брюс Кессіді прокоментував успіх своїх підопічних в шостому фінальному матчі Кубка Стенлі проти Сент-Луїс Блюз.
Весь хокейний світ любить сьомі матчі - тренер Бостона

Перемога Бостон Брюінс над Сент-Луїс зрівняла рахунок серії, завдяки якій ми побачимо вирішальний сьомий поєдинок фіналу Кубку Стенлі.

Про це свої враження стосовно матчу поділився головний тренер Бостон Брюінс Брюс Кессіді для офіційного сайту НХЛ.

"Сьогодні ми грали добре, ми грали в розумний хокей. Ми змогли внести зміни, скорегувати нашу гру і зрівняти рахунок у серії. Нам вдалося в потрібний час забити важливий гол в більшості, здорово відпрацювали спецбригади меншини.

Якщо у тебе немає хорошого воротаря, шансів виграти Кубок Стенлі небагато. Тому ми дісталися до сьомого матчу. Раск Туукка - молодець, він допоміг нам завоювати цю можливість. Весь хокейний світ любить сьомі матчі. Нехай в ньому переможе найсильніший", - сказав Кессіді.

Відзначимо, що воротар Бостона Туукка Раска провів неймовірну гру, зробивши 28 сейвів за матч.

Нагадаємо, ціна квитка на фінал НХЛ перевищила середню зарплату в США.

Джерело - Офіційний сайт НХЛ.

#Бостон, #Сент-Луїс, #фінал, #НХЛ, #Кубок Стенлі
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