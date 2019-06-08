Ціна квитка на фінал НХЛ перевищила середню зарплату в США

Середня вартість квитків на шостий матч фінальної серії НХЛ між Сент-Луїсом та Бостоном стане однією із найдорожчих в США за останнє десятиріччя.

Про це повідомляє Ticket IQ.

Найдешевший квиток буде коштувати уболівальникам 2019 доларів. При цьому середня вартість квитка буде становити 4299 доларів.

Вартість квитків на шостий матч фіналу Кубка Стенлі опинилась на другій сходинці серед чотирьох головних ліг Північної Америки за останнє десятиріччя. Дорожче була лише ціна середнього квитка у 2016 році на сьому гру фіналу MLB – 5300 доларів.

Нагадаємо, Сент-Луїс виграв у Бостона та повів у серії.

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Джерело - sports.ru.