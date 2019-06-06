У Національній хокейній лізі продовжується фінальна серія плей-оф Кубка Стенлі. За трофей борються Бостон та Сент-Луїс.

П'ятий матч серії відбудеться в арені Ті-Ді Гарден (Бостон) 7 червня о 3:00 за Києвом. Рахунок в серії 2:2.

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В Україні жоден телеканал не транслює матчі НХЛ.

Онлайн-трансляцію матчу Бостон - Сент-Луїс можна буде поглянути на Чемпіоні.

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Плеєр з'явиться незадовго до початку поєдинку

Джерело - Чемпіон.