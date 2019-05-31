Боєць змішаних єдиноборств розкритикував російського хокеїста

Колишній чемпіон Bellator, боєць змішаних єдиноборств Олександр Шлеменко розкритикував нападника збірної Росії з хокею Іллю Ковальчука

Ковальчук раніше розповів, що після ігор дозволяє собі випити пива.

"Жахливо, що відомі особистості, які для багатьох людей є прикладом, пропагують алкоголь, рекомендують його. Ніякого відновлення тут близько бути не може. Це призводить лише до того, що ви втрачаєте ще більше запасів здоров'я. Кожна друга, а то і перша сім'я в нашій країні страждає від алкоголю. Наше завдання - не дати ходу такої пропаганди ", - сказав Шлеменко у відеозверненні, опублікованому в його акаунті Instagram.

Раніше, хокеїста збірної Росії зняли на відео з наркотиками.

Джерело - Чемпіон.