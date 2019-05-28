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Хокеїста збірної Росії засняли на відео з наркотиками

Сьогодні 11:21 1306 0
Хокеїста збірної Росії засняли на відео з наркотиками

Нападник Вашингтона і збірної Росії з хокею Євген Кузнєцов став героєм скандального відео.

На наступний день після поразки в півфіналі чемпіонату світу від Фінляндії (0:1) користувач під ніком Кра Сотка в Twitter поділився відео з Кузнєцовим за столом.

На столі стояли порожні склянки й дві доріжки білої речовини, а біля них лежала скручена банкнота.

Після того, як ролик розлетівся інтернетом (попри те, що вже видалений початковим джерелом), журналісти зв'язалися з Кузнєцовим і хокеїст підтвердив, що це він зображений на відео, але заявив, що воно було знято рік тому, що він ніколи не вживав наркотики і що готовий хоч зараз пройти експертизу:

"Так, я бачив, що в мережі з'явилося це відео. Я не завжди маю відношення до того, що відбувається поруч зі мною. Я ніколи не вживав наркотики і не збираюся захоплюватися цим. Якщо до мене є питання - я в будь-який момент готовий пройти медичну експертизу.

Цьому відео рік. Справа була влітку 2018 року в Вегасі, коли ми виграли Кубок Стенлі з Вашингтоном. До цього чемпіонату світу це тим більше не має ніякого відношення. Я просто зайшов до знайомих в номер. Коли побачив, що там у них відбувається - незнайомі жінки, незрозумілі речовини на столі - зателефонував другу і пішов звідти якомога швидше.

Шкода, що хтось вирішив зловити хайп тільки зараз - на поразці збірної. Приховувати мені нічого, нехай це залишиться на совісті того, хто розмістив відео ", - сказав Кузнецов.

У свою чергу, керівництво Вашингтон Кепіталз заявило виданню The Washington Post, що проведе власне розслідування у цій справі:

"Нам відомо про відео з Євгеном Кузнєцовим, яке з'явилося в соціальних мережах. На даний момент ми збираємо факти, і поки що більше не будемо коментувати цю ситуацію", - повідомляє джерело.

Цікаво, що Кузнецов, а також капітан збірної Росії Ілля Ковальчук і захисник Дмитро Орлов, за словами президента ФХР Владислава Третяка, полетіли з чемпіонату світу окремо від команди.

Нагадаємо, переможцем чемпіонату світу стала збірна Фінляндії, а Росія завоювала бронзу.

Джерело - Чемпіон.

#збірна Росії, #хокей, #Кузнєцов, #наркотики
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