Збірна Фінляндії перемогла в фіналі 83-го чемпіонату світу з хокею, обігравши в ключовому поєдинку Канаду (3:1).

Фани Суомі вирішили відсвяткувати сенсаційний результат для своєї команди купанням в гельсінському фонтані.

It’s midnight in Finland and this is the scene in Helsinki right now. #letsgotomarketplace pic.twitter.com/gedi2wSSLX