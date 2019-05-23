Швеція сенсаційно поступилася Фінляндії, Чехія розгромила Німеччину. Результати матчів чемпіонату світу

Завершилися чвертьфінальні матчі чемпіонату світу з хокею.
Серед всіх матчів 1/4 фіналу найлегше довелося Чехії, яка розгромила Німеччину 5:1.
А ось Фінляндія і Швеція закінчили основний час з рахунком 4:4. Однак в овертаймі фіни все ж дотиснули суперника і вийшли в півфінал.
Чемпіонат світу
чвертьфінал
23 травня
Чехія - Німеччина 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)
Фінляндія - Швеція 5:4 (в овертаймі) (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)
Отже, визначилися півфінальні пари Фінляндія зіграє проти Росії, а Канада поміряється силами із Чехію.
Нагадаємо, Збірна США поступилася росіянам на чемпіонаті світу.
Також,Канада перемогла Швейцарію у чвертьфіналі ЧС-2019.
Джерело - Чемпіон.