Швеція сенсаційно поступилася Фінляндії, Чехія розгромила Німеччину. Результати матчів чемпіонату світу

Завершилися чвертьфінальні матчі чемпіонату світу з хокею.

Серед всіх матчів 1/4 фіналу найлегше довелося Чехії, яка розгромила Німеччину 5:1.

А ось Фінляндія і Швеція закінчили основний час з рахунком 4:4. Однак в овертаймі фіни все ж дотиснули суперника і вийшли в півфінал.

Чемпіонат світу

чвертьфінал

23 травня

Чехія - Німеччина 5:1 (0:0, 1:1, 4:0)

Фінляндія - Швеція 5:4 (в овертаймі) (1:2, 2:2, 1:0, 1:0)

Отже, визначилися півфінальні пари Фінляндія зіграє проти Росії, а Канада поміряється силами із Чехію.

Нагадаємо, Збірна США поступилася росіянам на чемпіонаті світу.

Також,Канада перемогла Швейцарію у чвертьфіналі ЧС-2019.

Джерело - Чемпіон.