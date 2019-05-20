Сьогодні, 20 травня, відбулися матчі чемпіонату світу в Словаччині.

Збірна Великобританії в овертаймі переграла Францію в матчі групового етапу чемпіонату світу-2019 в Словаччині (4: 3). По ходу матчу британці програвали з рахунком 0:3, проте зуміли відновити рівновагу і вирвати перемогу на 63-й хвилині завдяки шайбі Бена Девіса.

У турнірній таблиці групи A британці зайняли сьоме місце, набравши два очки. Французи також набрали два очки, але за рахунок особистих зустрічей стали останніми і вилетіли з вищого дивізіону чемпіонату світу.

Швеція здолала Латвію. Вирішальну шайбу в порожні ворота на останній хвилині поєдинку закинув Денніс Расмуссен. Ця перемога дозволила скандинавам забезпечити собі вихід в плей-офф, а ось прибалтійці втратили будь-які шанси на прохід в наступний раунд.

Чемпіонат світу

9 тур

20 травня

Франція - Великобратанія 3:4 (0:0, 3:2, 0:1, 0:1)

Швеція - Латвія 5:4 (1:0, 1:1, 3:3)

Нагадаємо, США переграли Велику Британію, Норвегія програла Швейцарії на чемпіонаті світу.

Раніше Канада знищила свого суперника, а Німеччина переграла Францію.

Джерело - Чемпіон.