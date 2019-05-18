Сьогодні, 18 травня, відбулися матчі чемпіонату світу в Словаччині.

Господарі чемпіонату - збірна Словаччини розгромила Великобританію, пропустивши всього одну шайбу. Натомість Швейцарія мінімально, з різницею в одну шайбу, поступилася Швеції у матчі в рамках 7 туру в Словаччині.

Чемпіонат світу

7 тур

17 травня

Група А

Великобританія - Словаччина 1:7 (1:3, 0:3, 0:1)

Група Б

Швеція - Швейцарія 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)

Нагадаємо, США переграли Велику Британію, Норвегія програла Швейцарії на чемпіонаті світу.

Раніше Канада знищила свого суперника, а Німеччина переграла Францію.

Джерело - Чемпіон.