Канада рогромила Німеччину, США перемогло Данію. Результати матчів чемпіонату світу

Сьогодні, 18 травня, відбулися матчі чемпіонату світу в Словаччині.
На чемпіонаті світу в Словаччині, сьогодні відбулися розгромні матчі, США перемогло Данію, Канада - Німеччину, італійця з великим рахунком програли норвежцям. Тільки в матчі з Латвією росіяни з різницею у дві шайби перемогли.
Чемпіонат світу
6 тур
17 травня
Група А
Данія - США 1:7 (0:4, 1:2, 0:1)
Канада - Німеччина 8:1 (2:0, 2:1, 4:0)
Група Б
Латвія - Росія 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)
Італія - Норвегія 1:7 (0:1, 0:0, 1:6)
Нагадаємо, США переграли Велику Британію, Норвегія програла Швейцарії на чемпіонаті світу.
Раніше Канада знищила свого суперника, а Німеччина переграла Францію.
Джерело - Чемпіон.