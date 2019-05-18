Канада рогромила Німеччину, США перемогло Данію. Результати матчів чемпіонату світу

Сьогодні, 18 травня, відбулися матчі чемпіонату світу в Словаччині.

На чемпіонаті світу в Словаччині, сьогодні відбулися розгромні матчі, США перемогло Данію, Канада - Німеччину, італійця з великим рахунком програли норвежцям. Тільки в матчі з Латвією росіяни з різницею у дві шайби перемогли.

Чемпіонат світу

6 тур

17 травня

Група А

Данія - США 1:7 (0:4, 1:2, 0:1)

Канада - Німеччина 8:1 (2:0, 2:1, 4:0)

Група Б

Латвія - Росія 1:3 (1:0, 0:3, 0:0)

Італія - Норвегія 1:7 (0:1, 0:0, 1:6)

Нагадаємо, США переграли Велику Британію, Норвегія програла Швейцарії на чемпіонаті світу.

Раніше Канада знищила свого суперника, а Німеччина переграла Францію.

Джерело - Чемпіон.