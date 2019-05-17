Сьогодні, 17 травня, відбулися матчі чемпіонату світу в Словаччині.
Франції не вдалося перемогти Словаччину поступившись у два рази за кількістю шайб, Норвегії вдалося перемогти Австрію закинувши 5 шайб.
Чемпіонат світу
6 тур
17 травня
Група А
Франція - Словаччина 3:6 (0:2, 2:1, 1:3)
Група Б
Австрія - Норвегія 3:5 (0:1, 1:1, 2:3)
Нагадаємо, США переграли Велику Британію, Норвегія програла Швейцарії на чемпіонаті світу.
Раніше Канада знищила свого суперника, а Німеччина переграла Францію.
Джерело - Чемпіон.