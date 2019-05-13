Сьогодні, 13 травня, відбулися матчі чемпіонату світу з хокею.
Збірна Канади забила аж 9 голів суперникам з Норвегії, які відповіли однією шайбою.
Канада вирвала важку перемогу в господарів турніру - Словаччини.
Чемпіонат світу
Група А
3 тур
США - Фінляндія 3:2 ОТ (2:1, 0:1, 0:0, 1:0)
Канада - Словаччина 6:5 (2:2, 2:3, 1:1)
Група Б
Росія - Чехія 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Канада - Норвегія 9:1 (3:0, 5:0, 1:1)
Нагадаємо, Канада знищила Великобританію. Також Путін епічно зганьбився на хокеї в Сочі.
Джерело - Чемпіон.