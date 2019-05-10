Бостон здобув вольову перемогу над Кароліною в першому матчі фіналу Східної конференції

У першому матчі фіналу Східної конференції Бостон вдома переміг Каролоні - 5:2.
Хокеїсти з Массачусетса після двох періодів поступалися в рахунку 1:2, проте у 3 періоді зуміли закинути 4 шайби. Зазначимо, що 2 останні шайби Брюїнз забили в пусті ворота.
Кубок Стенлі 2019
Східна конференція, Фінал
Бостон - Кароліна 5:2 (1:1, 0:1, 4:0), рахунок у серії 1:0
1:0 – 2 Кемпфер (Юханссон)
1:1 – 3 Ахо (Дж.Стаал, Свєчніков)
1:2 – 29 Маккегг (Ферланд, Мартинук)
2:2 – 42 Бержерон (Дебраск, Маршанд)
3:2 – 42 Юханссон (Крейчи, Маршанд)
4:2 – 57 Койл (Куралі, Карло)
5:2 – 57 Вагнер ()
Джерело - Чемпіон.