Бостон здобув вольову перемогу над Кароліною в першому матчі фіналу Східної конференції

Ведмеді відкрили рахунок в серії

У першому матчі фіналу Східної конференції Бостон вдома переміг Каролоні - 5:2.

Хокеїсти з Массачусетса після двох періодів поступалися в рахунку 1:2, проте у 3 періоді зуміли закинути 4 шайби. Зазначимо, що 2 останні шайби Брюїнз забили в пусті ворота.

Кубок Стенлі 2019

Східна конференція, Фінал

Бостон - Кароліна 5:2 (1:1, 0:1, 4:0), рахунок у серії 1:0

1:0 – 2 Кемпфер (Юханссон)

1:1 – 3 Ахо (Дж.Стаал, Свєчніков)

1:2 – 29 Маккегг (Ферланд, Мартинук)

2:2 – 42 Бержерон (Дебраск, Маршанд)

3:2 – 42 Юханссон (Крейчи, Маршанд)

4:2 – 57 Койл (Куралі, Карло)

5:2 – 57 Вагнер ()

Джерело - Чемпіон.