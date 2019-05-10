Бостон — Кароліна: онлайн-трансляція матчу НХЛ

У Національній хокейній лізі закінчився регулярний чемпіонат та визначилися вісімки команд від Західної та Східної конференцій, які продовжать боротьбу за Кубок Стенлі у плей-оф.

Також уже визначилися всі півфіналісти Кубка Стенлі:

Фінал Західної конференції: Сент-Луїс — Сан-Хосе.

Фінал Східної конференції: Бостон — Кароліна.

Актуально: Результати матчів плей-оф Кубка Стенлі.

В Україні жоден телеканал не транслює матчі НХЛ.

Онлайн-трансляцію матчу плей-оф турніру Бостон - Кароліна можна переглянути на Чемпіоні. Рахунок в серії 0:0

Початок зустрічі о 3:00 за Києвом.

Джерело - Чемпіон.