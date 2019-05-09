Бостон — Кароліна: онлайн-трансляція матчу НХЛ

У Національній хокейній лізі закінчився регулярний чемпіонат та визначилися вісімки команд від Західної та Східної конференцій, які продовжать боротьбу за Кубок Стенлі у плей-оф.
Також уже визначилися всі півфіналісти Кубка Стенлі:
Фінал Західної конференції: Сент-Луїс — Сан-Хосе.
Фінал Східної конференції: Бостон — Кароліна.
Актуально: Результати матчів плей-оф Кубка Стенлі.
В Україні жоден телеканал не транслює матчі НХЛ.
Онлайн-трансляцію матчу плей-оф турніру Бостон - Кароліна можна переглянути на Чемпіоні. Рахунок в серії 0:0
Початок зустрічі о 3:00 за Києвом.
Плеєр з'явиться незадовго до початку зустрічі.
Джерело - Чемпіон.