Бостон закрив серію з Торонто, Сан-Хосе пройшов Вегас. Результати матчів НХЛ

У Національній хокейній лізі відбулися чергові матчі плей-оф.

На Сході до другого раунду плей-оф НХЛ вдалося вийти Бостону, який у вирішальному 7 матчі протистояння з Торонто розгромив суперника 5:1.



Ведмеді виграли серію 4:3 і в другому раунді зіграють проти Коламбуса, який вже давненько відпочиває після свого тріумфу в битві з Тампою-Бей.



На Заході серію закрив Сан-Хосе, але зробив це куди більш захоплююче. Акули в 7 матчі приймали Вегас і перемогли 5:4 в овертаймі, просунувшись до другого раунду.



При цьому Шаркс вдався великий камбек. Ще на старті третього періоду команда програвала 0:3, але примудрилася відігратися через грубу гру форварда суперника Коди Ікіна, який отримав вилучення до кінця зустрічі. Господарі отримали 5-хвилинну більшість і встигли закинути 4 шайби.

Сан-Хосе - Вегас - 5:4 (0:1, 0:1, 4:2)

Рахунок в серії: 4-3

Бостон - Торонто - 5:1 (2:0, 0:1, 3:0)

Рахунок в серії: 4-3

Джерело - Чемпіон.