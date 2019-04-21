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Збірна України з хокею поступилася в другому спарингу проти Юності

Сьогодні 20:13 419 0
Збірна України з хокею поступилася в другому спарингу проти Юності

Збірна України з хокею провела другий товариський матч проти мінської Юності. Команда Андрія Срюбко вела в рахунку, але програла 2:3.

Українці відкрили рахунок на 4-й хвилині матчу після точного кидка Андрія Міхнова, але дозволили Юності відігратися ще до перерви. Віталій Лялька знову вивів Україну вперед, але і на цей раз українським хокеїстам не вдалося втримати перевагу. У третьому періоді Юність зрівняла рахунок, а в наприкінці зустрічі і зовсім вирвала перемогу.

Відзначимо, що після матчу команди провели ще й овертайм, в якому знову перемогла Юність (1:0).

Вчора Україна в першому спарингу проти мінської Юності не закинув жодної шайби і програла 0:4.

Українські хокеїсти продовжують підготовку до чемпіонату світу в Дивізіоні IB. Світова першість розпочнеться 28 квітня в Талліні, Естонія.

Юність — Збірна України 3:2 (1:2, 0:0, 2:0)

Шайби: 0:1. Міхнов (Лялька, Мазур - 04.33), 1:1. Мажуга (К. Брікун, Стефанович - 12.41), 1:2. Лялька (Міхнов - 17.11), 2:2. Кот (Манюк, Мажуга - 52.28), 3:2. Кашкара (Протасеня, Мажуга - 58.12).

Нагадаємо, збірна клубів УХЛ мінімально обіграла національну команду України.

Джерело - Чемпіон.

#збірна України, #Юність, #хокей
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