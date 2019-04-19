Воротар Хендрік Лундквіст зіграє за збірну Швеції на чемпіонаті світу з хокею.

Про це повідомляє SVT Hockey.

В НХЛ Лундквіст і його Нью-Йорк Рейнджерс не вийшли в плей-офф Кубка Стенлі.

Відзначимо, що 37-річний швед — чемпіон світу 2017 року і дворазовий срібний призер 2003 і 2004 років, також виграв Олімпійські ігри 2006 року і завоював срібло на ОІ-2014.

Нагадаємо, що шведи — чинні чемпіони світу. У Словаччині команда Швеції зіграє в групі B з Росією, Швейцарією, Чехією та іншими.

До складу збірної також увійдуть Якоб Маркстрем, захисники Адам Ларссон, Ерік Густафссон, Роберт Хег, а також форварди Еліас Петтерссон, Йеспер Братт, Оскар Ліндблом, Маркус Крюгер, Адріан і Маріо Кемпе.

Нагадаємо, Результати матчів плей-оф НХЛ.

Також, Німеччина закинула Україні 13 шайб і виграла Дивізіон IА.

Джерело - SVT Hockey.