У Дружківці на льодовій арені Альтаїр пройшов другий матч фінальної серії плей-офф чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-матч, де чинний чемпіон країни донецький Донбас приймав дебютанта херсонський Дніпро.

У першому поєдинку сильнішими виявилися херсонці і для Донбасу дуже важливо було здобути перемогу в цій зустрічі.

Перший період матчу пройшов у важкій боротьбі, з невеликою перевагою господарів льоду і з малою кількістю гольових моментів. Підсумок цього - справедливі нулі на табло.

Другий період почався з атак Дніпра - підопічні Дмитра Підгурського мали безліч моментів, щоб закинути дебютну шайбу в цьому матчі. Але в кінці періоду все перевернулося з ніг на голову - Віктор Захаров за 2 хвилини оформив дубль і тим самим зробив комфортну перевагу для господарів - 2:0.

Третю 20-хвилинку команди провели в невисокому темпі, але за 3 хвилини до кінця періоду Дніпро подарував уболівальникам інтригу в матчі - Кирило Бєлоусов скоротив перевагу гостей. Однак, буквально через 2 хвилини Ілля Коренчук точним кидком зняв всі питання про переможця зустрічі - 3:1 на користь донеччан.

Рахунок 3:1 і донецький Донбас бере впевнений реванш у противника з Херсона, порівнюючи рахунок у фінальній серії плей-офф УХЛ - Парі-матч.

Наступний матч команди проведуть в Херсоні на Фаворит-Арені 7 квітня, початок поєдинку о 19:30.

Чемпіонат України, УХЛ

Плей-оф, фінал

Донбас – Днепр 3:1 (0:0, 2:0, 1:1)

Рахунок у серії: 1:1

Раніше Олімпійський чемпіон підтримав ХК Донбас.

Джерело - УХЛ.