Український хокеїст став найкращим атакувальним гравцем в Першій лізі США

Український форвард Бостон Джуніор Брюїнз 19-річний Олександр Пересунько став найкращим атакувальним гравцем USPHL (Першої хокейної ліги США).

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

У сезоні Пересунько записав на свій рахунок 60 очок, 18 раз відзначившись шайбами і зробивши 42 асисти.

Congratulations to our 2018-19 #NCDC Offensive Player Of The Year Sasha Peresunko, of the @juniorbruins.



Don't forget to catch Sasha and his teammates in this weekend's #DineenCupFinals in Marlboro, Mass., and at https://t.co/E2X3drgTe7! https://t.co/uYECiFad5e pic.twitter.com/JbsuH1x1SB