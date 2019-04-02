Український хокеїст став найкращим атакувальним гравцем в Першій лізі США

Український форвард Бостон Джуніор Брюїнз 19-річний Олександр Пересунько став найкращим атакувальним гравцем USPHL (Першої хокейної ліги США).

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

У сезоні Пересунько записав на свій рахунок 60 очок, 18 раз відзначившись шайбами і зробивши 42 асисти.

Джерело - isport.ua.