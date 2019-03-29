Донбас зіграє з Дніпром у фіналі плей-оф. Огляд тижня УХЛ

Після сьомого вирішального півфінального поєдинку між Кременчуком та Дніпром, в якому херсонська команда впевнено обіграла противника з Кременчука з рахунком 6:2, визначився другий фіналіст плей-оф чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч сезону 2018/19.



Таким чином у фіналі плей-оф суперником Донбасу, який в півфіналі обіграв Білий Барс, стане дебютант чемпіонату херсонський Дніпро.



Фінальна серія стартує 2 і 4 квітня в Дружківці - обидва матчі розпочнуться о 18:30. Третій і четвертий матчі пройдуть на Фаворит-Арені в Херсоні 7 квітня і 9 квітня о 14:00 і 18:30 відповідно. У разі потреби, п'ятий, шостий і сьомий матчі відбудуться 12, 15 і 18 квітня.

Джерело - Чемпіон.