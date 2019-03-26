Анонс вирішального поєдинку між Кременчуком та Дніпром

У сьомому півфінальному поєдинку команди розіграють місце в фіналі

Чемпіонат України, УХЛ

плей-оф, півфінал

27 березня

18:30 Кременчук – Дніпро, пряма трансляція – телеканал XSPORT

Зараз рахунок в серії між цими командами складає 3:3 і тому в сьомому матчі в Кременчуці вирішиться другий учасник фіналу плей-оф Української хокейної ліги - Парі-Матч. Зараз жодна з команд не має право на помилку, адже на кону стоїть путівка в вирішальний етап чемпіонату.



Варто відзначити, що містяни в поточному розіграші півфіналу ще не програвали на своїй домашній арені, що говорить про потужну підтримку місцевих вболівальників на Айсбергу.

У цій парі важко віддавати явну перевагу однієї з команд, адже у всіх шести матчах клуби вели однаково гостру і дійсно рівну боротьбу. Попри це, статистика кидків все ж залишилася за кременчужанами - команда Олександра Савицького перекидала противника з рахунком 200:167.



З цих 200 кидків результативними для "городян" стали тільки 10 спроб, а херсонці, в свою чергу з 167 моментів реалізували 11.



Якщо говорити про розіграші більшості, то тут сильнішими виявилися підопічні Дмитра Підгурського, які реалізували 3 з 19 вилучень противника. У кременчужан, в свою чергу, результативними були 2 з 25 спроб.



Як і раніше в топі бомбардирів лідирує білоруський нападник Дніпра Іван Дунаєв, який в 8 матчах плей-офф набрав 10 (3+7) очок, а перше місце серед бомбардирів-захисників у другому етапі чемпіонату утримує Дмитро Пугачов з 5 (3+2 ) результативними балами.



Кращими форвардами кременчужан в поточному розіграші плей-оф є Іван Савченко та Олексій Ворона, які набрали по 4 очки в 6 матчах.



Нагадаємо, фінал плей-оф УХЛ-Парі-Матч стартує вже 2 квітня. Першим фіналістом плей-оф став донецький Донбас, який з рахунком в серії 4:1 обіграв Білий Барс, і саме на майданчику донеччан стартує розіграш вирішальних матчів чемпіонату.

Джерело - Чемпіон.