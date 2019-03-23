Варламов: Хокей в Україні розвивається завдяки Донбасу

Хокей в Україні не тільки стрімко розвивається, але уже є і досить успішним.

Про це розповів гендиректор УХЛ Сергій Варламов.

"Хокей в Україні уже є успішним і тримається на тому рівні який створений завдяки Донбасу та його президенту.

Ми шукаємо нові команди, удосконалюємо саму систему турніру УХЛ. І я впевнений, що ми на правильному шляху", - сказав Варламов для Чемпіона.