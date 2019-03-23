Варламов: Хокей в Україні розвивається завдяки Донбасу

Хокей в Україні не тільки стрімко розвивається, але уже є і досить успішним.
Про це розповів гендиректор УХЛ Сергій Варламов.
"Хокей в Україні уже є успішним і тримається на тому рівні який створений завдяки Донбасу та його президенту.
Ми шукаємо нові команди, удосконалюємо саму систему турніру УХЛ. І я впевнений, що ми на правильному шляху", - сказав Варламов для Чемпіона.
Нагадаємо, Донбас став першим фіналістом чемпіонату УХЛ.
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Джерело - Чемпіон.