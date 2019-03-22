Кременчук - Дніпро 4:1. Огляд матчу

У Кременчуці відбувся п'ятий матч півфінальної серії плей-оф Української хокейної ліги - Парі-Матч між Кременчуком та Дніпром. До цього поєдинку серія складала рівний рахунок 2:2.

Матч кременчужани почали з бажанням повести в серії і відразу почали пресингувати противника. На 12 хвилині зустрічі це вилилося в закинуту шайбу від Івана Савченка, який з близької відстані прошив Олега Петрова і відкрив рахунок в матчі.

У другій двадцятихвилинці Дніпро вирівняв гру, проте відіграти пропущену шайбу вони так і не змогли. А ось містяни змогли реалізувати свої моменти - Віктор Тютченко і Гліб Кривошапкін зробили рахунок 3:0 на табло і не залишили Дніпру шансів на перемогу.

У заключному відрізку матчі Кременчук тільки затвердив свою перевагу в матчі, відправивши у ворота Олега Петрова ще одну шайбу. Тільки на останніх секундах зустрічі Микита Макарицький реалізував штрафний кидок і закинув єдину шайбу Дніпра в цьому матчі, встановивши підсумковий рахунок 4:1 на табло.

Відзначимо, що шостий матч серії до чотирьох перемог команди зіграють в Херсоні 24 березня в 17:00. Матч в прямому ефірі покаже телеканал XSPORT.

Чемпіонат України, УХЛ

Плей-оф, півфінал

Кременчук - Дніпро 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)

Рахунок в серії: 3:2

Джерело - Чемпіон.