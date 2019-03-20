21 березня стартують розіграші п'ятих і шостих матчів півфінальних серій плей-оф Української хокейної ліги - Парі-Матч, в рамках яких Кременчук та Дніпро зіграють по ще одному домашнього матчу, а Донбас спробує завершити серію в Дружківці.

Чемпіонат України, УХЛ

Плей-оф, півфінал

21 і 24 березня

18:30 і 17:00 Кременчук – Дніпро, пряма трансляція – телеканал XSPORT

Оскільки в ході чотирьох матчів команди так і не визначили переможця, Кременчук та Дніпро зіграють п'ятий і шостий матчі в своїй півфінальній серії. Таким чином клуби зіграють по одному домашнього матчу.



У цій парі спостерігається своєрідний шарварок - команди раз у раз порівнюють рахунок в серії, не даючи противнику навіть мінімальну перевагу. І хоч за підсумками чотирьох зустрічей за кидками містяни випередили своїх супротивників - 131:119, але загальний рахунок у чотирьох матчах все ж залишився за херсонською командою - 8:5.



Якщо говорити про розіграші більшості, то тут сильнішими виявилися підопічні Дмитра Підгурського, які реалізували 2 з 12 вилучень противника. У кременчужан, у свою чергу, результативними були 2 з 15 спроб.



Також в ході півфінальної серії голкіпери Микита Гордюшин і Олег Петров записали на свій рахунок по одному шатауту. До слова, саме Олег Петров і Микита Гордюшин лідирують у воротарському топі - у голкіпера Дніпра 96.5% відбитих кидків, а у воротаря містян - 95.2%.



Троє гравців Дніпра лідирують в топі бомбардирів поточного розіграшу плей-оф. Іван Дунаєв в 6 матчах набрав 8 (2+6) очок, Кирило Бондаренко записав собі в актив 7 (3+4) бали, а захисник Дмитро Пугачов заробив 5 (3+2) очки.



До слова, обидві шайби херсонців в більшості на свій рахунок записав саме Кирило Бондаренко, який в четвертому півфінальному матчі двічі за 30 секунд реалізував п'ятихвилинний штраф Гліба Кривошапкіна.





Чемпіонат України, УХЛ

Плей-оф, півфінал

22 березня

18:30 Донбас – Білий Барс, пряма трансляція – телеканал XSPORT

Вдруге донеччани отримують шанс завершити серію і отримати путівку в фінал плей-офф УХЛ-Парі-Матч. На даний момент Донбас оформив комфортну перевагу і веде в серії 3:1. Так що донецька команда буде всіма силами намагатися завершити серію в Дружківці.



В цілому донеччани завдали 129 кидків, з яких 19 стали результативними. Білий Барс, у свою чергу з 111 кидків реалізували тільки 10.



У більшості чинні чемпіони змогли відзначитися 5 разів, а також двічі прошивали ворота противника в меншості. Білоцерківці реалізували 4 видалення донецьких опонентів. Варто відзначити, що в четвертому півфінальному матчі команди на двох набрали 109 штрафних хвилин.



За підсумками чотирьох матчів півфінальної серії в лідери бомбардирів вирвалися Віктор Захаров з 7 (1+6) балами і Ілля Коренчук з 6 (4+2) очками. А форвард Тигран Манукян з 4 шайбами закріпився на першому місці в топі снайперів.



У Білого Барса в п'ятірку лідерів увійшов Владислав Куцевич, який набрав 6 (2+4) результативних балів.

Нагадаємо, Донбас здобув третю перемогу в серії плей-оф УХЛ з Білим Барсом.

Також, Дніпро всуху переміг Кременчук і зрівняв рахунок у півфінальній серії плей-оф.

Джерело - Чемпіон.