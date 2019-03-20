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Паритет між Дніпром та Кременчуком і перша перемога Білого Барса над Донбасом. Огляд півфінальних матчів плей-оф УХЛ

Сьогодні 11:34 316 0
Паритет між Дніпром та Кременчуком і перша перемога Білого Барса над Донбасом. Огляд півфінальних матчів плей-оф УХЛ

Завершився розіграш третіх і четвертих матчів півфіналів плей-оф Української хокейної ліги - Парі-Матч, в рамках яких в серії між Дніпром та Кременчуком встановився паритет, а Донбас поступився Білому Барсу, але продовжує лідирувати в рахунку.

Дніпро - Кременчук 0:1 (0:0, 0:1, 0:0) і 3:0 (0:0, 1:0, 2:0)

Рахунок в серії: 2:2

За підсумками третього і четвертого матчів у півфінальній серії між чинним віце-чемпіоном і дебютантом чемпіонату знову встановився рівний рахунок у серії, що в черговий раз доводить принциповість битви між цими противниками.

У першому поєдинку херсонці в другому періоді пропустили шайбу від Олексія Ворони, який з точки для вкидання прошив Олега Петрова і таким чином встановив остаточний рахунок в матчі. За кидками ж рахунок залишився фактично рівним - 33:32, проте, херсонці пропустили на одну шайбу більше, що не дозволило здобути їм домашню перемогу над містянами.

На другий поєдинок херсонці вийшли з явним настроєм порівнювати рахунок в серії, що в тому ж другому періоді вилилося в шайбу від Олексія Янишевського. І хоч кременчужанам вдалося перекидати опонентів з рахунком 35:29, але відправити шайбу в ворота Олега Петрова у них так і не вийшло.

А ось "щуки" з радістю користувалися своїми моментами. У третьому періоді прорвало Кирила Бондаренко, який двічі за 30 секунд прошив Микиту Гордюшина, не залишивши шансу Кременчуку відігратися.

Цікавим є той факт, що в цих матчах голкіпери команд Микита Гордюшин і Олег Петров записали собі в актив по одному шатаут.

У цьому матчі також варто відзначити Івана Дунаєва, який набрав 3 (0+3) бали і з 8 очками в 6 матчах плей-оф вийшов на перше бомбардирське місце в плей-оф, а Кирило Бондаренко займає друге місце в таблиці снайперів з 3 голами (7 очок в цілому).

П'ятий і шостий матчі півфінальної серії Кременчук та Дніпро зіграють вже 21 і 24 березня о 18:30 і 17:00 відповідно. Відзначимо, що п'ятий матч пройде на домашній арені кременчужан, а шостий поєдинок команди зіграють в Херсоні. Обидві зустрічі в прямому ефірі покаже телеканал XSPORT.

 Білий Барс - Донбас 2:1 (0:0, 1:1, 1:0) і 3:4 (1:1; 1:2; 1:1)

Рахунок в серії: 1:3

Не все гладко склалося для Донбасу в півфіналі в Білій Церкві. Донеччани цілком могли закінчувати серію за підсумками чотирьох матчів, але Білий Барс проявив справжній характер і показав, що "сухою" півфінальна серія не буде.

Після двох переможних матчів в Дружківці, за словами Сергія Вітера, у його команди з'явилася самовпевненість, що зіграло з донеччанами злий жарт. Барси навпаки вийшли на матч з настроєм вирвати перемогу при домашніх трибунах, що відобразилося і на табло.

При великій кількості гострих атак і досить жорстоких епізодів Назар Ружніков зміг завершити атаку своєї команди точним кидком в ворота Богдана Дяченка. Однак Донбас вже через дві хвилини зміг відігратися - Віктор Захаров відправив шайбу точно в ближній верхній кут воріт Кирила Кучера.

Долю зустрічі вирішив Юрій Качан, який за 27 секунд до кінця основного часу закинув вирішальну шайбу і вирвав першу перемогу в півфіналі плей-оф.

На другий матч Донбас вийшов більш зосередженим і відразу ж зусиллями Володимира Романенка відкрили рахунок в матчі. Але ще до першої перерви Владислав Куцевич зрівняв рахунок на табло. Вийти вперед донеччани змогли завдяки дублю Тиграна Манукяна і швидше за все саме цю шайбу в кінцевому підсумку так і не змогли відіграти білоцерківці.

Важкий матч провели обидві команди, а принциповість зустрічі наочно показали 109 штрафних хвилин, які гравці набрали по ходу зустрічі.

П'ятий матч у півфінальній серії між Донбасом і Білим Барсом відбудеться в Дружківці 22 березня в 18:30. Матч в прямому ефірі покаже телеканал XSPORT.

Нагадаємо, Дніпро всуху переміг Кременчук і зрівняв рахунок у півфінальній серії плей-оф.

Дивіться також: Найкращі шайби першого раунду плей-оф УХЛ

Джерело - Чемпіон.

#УХЛ, #Донбас, #Кременчук
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